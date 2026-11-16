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16.11.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Clariant
Die Aktie von Clariant gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 10,82 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 10,82 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten realisiert. Die Clariant-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,82 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 10,94 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 121'276 Aktien.
Am 11.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 3,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 42,63 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,426 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2027 terminiert. Am 02.03.2028 wird Clariant schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,662 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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