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16.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant verzeichnet am Montagmittag Verluste
Die Aktie von Clariant gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 10,91 CHF ab.
Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 10,91 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Bei 10,83 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,94 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 65'691 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 11,16 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Abschläge von 43,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,426 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.
Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,662 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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