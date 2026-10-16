Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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16.10.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant verteidigt Stellung am Vormittag
Die Aktie von Clariant hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Clariant-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 10,64 CHF.
Die Clariant-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,64 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'225 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Clariant-Aktie bisher bei 10,70 CHF. Die Clariant-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,64 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'136 Clariant-Aktien.
Bei 11,04 CHF markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 3,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,21 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 41,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,432 CHF aus. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Clariant einen Gewinn von 0,683 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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