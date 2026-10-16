Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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16.10.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Freitagnachmittag in Grün
Die Aktie von Clariant gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Clariant-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,68 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Clariant-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,68 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'283 Punkten liegt. Bei 10,70 CHF erreichte die Clariant-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 94'477 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 3,37 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,21 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 72,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,432 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Clariant einen Gewinn von 0,683 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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