Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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16.10.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant verliert am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Clariant. Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 10,62 CHF abwärts.
Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 10,62 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'259 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,54 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,70 CHF. Bisher wurden heute 59'042 Clariant-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,95 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,55 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,432 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,683 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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