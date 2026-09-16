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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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16.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Clariant Aktie News: Clariant zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Clariant. Zuletzt stieg die Clariant-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,46 CHF.

Clariant
10.45 CHF 1.26%
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Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 10,46 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Clariant-Aktie bei 10,46 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,44 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 58'452 Aktien.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 40,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,434 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.53 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.53 Mrd. CHF.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,706 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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