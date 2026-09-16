Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag freundlich

Das Papier von Clariant legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 10,44 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'511 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Clariant-Aktie bei 10,48 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,44 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 249'362 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (6,21 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,434 CHF je Clariant-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,706 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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