Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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16.09.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag im Plus
Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 10,39 CHF.
Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 10,39 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'537 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 10,46 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,44 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 101'691 Clariant-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,26 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Abschläge von 40,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,434 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Clariant die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,706 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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