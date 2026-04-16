Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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16.04.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Clariant zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 8,28 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Clariant-Papiere um 09:28 Uhr 1,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'571 Punkten notiert. Der Kurs der Clariant-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,36 CHF zu. Bei 8,18 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'123 Clariant-Aktien.
Am 23.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,38 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 13,41 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,55 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 26,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,430 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.
Voraussichtlich am 08.05.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 04.05.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,712 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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