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15.10.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Vormittag schwächer

Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 10,47 CHF.

Clariant
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Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 10,47 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'067 Punkten steht. Die Clariant-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,41 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,41 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 5'308 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 40,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,432 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,683 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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