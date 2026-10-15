Clariant Aktie News: Clariant am Mittag in Rot

Um 12:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,45 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'026 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,35 CHF. Bei 10,41 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 93'794 Clariant-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 5,65 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 68,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,432 CHF belaufen. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,683 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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