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15.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant wird am Vormittag ausgebremst

Clariant Aktie News: Clariant wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 10,18 CHF.

Clariant
10.19 CHF -1.14%
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Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 10,18 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Clariant-Aktie bei 10,15 CHF. Bei 10,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 33'581 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 8,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,434 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,706 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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