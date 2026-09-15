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15.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag stabil

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Clariant. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Clariant-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 10,33 CHF.

Clariant
10.32 CHF 0.17%
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Clariant-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 10,33 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'451 Punkten steht. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,34 CHF an. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 10,14 CHF. Bei 10,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 213'958 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 39,91 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,434 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,706 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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