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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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15.09.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag schwächer

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 10,25 CHF abwärts.

Clariant
10.19 CHF -1.14%
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Um 12:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 10,25 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'404 Punkten realisiert. Der Kurs der Clariant-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,14 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135'223 Clariant-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 7,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,434 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,706 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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