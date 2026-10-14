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14.10.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Clariant zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Clariant-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 10,45 CHF.

Clariant
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Zum Vortag unverändert notierte die Clariant-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 10,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'767 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,45 CHF. Die Clariant-Aktie sank bis auf 10,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,44 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'289 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 5,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 68,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,432 CHF. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,686 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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