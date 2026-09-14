Clariant Aktie News: Clariant legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 10,39 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'598 Punkten tendiert. Die Clariant-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,43 CHF. Bei 10,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 135'282 Clariant-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,434 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,706 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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