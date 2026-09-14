Clariant Aktie News: Clariant am Mittag in Grün

Um 12:28 Uhr sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 10,41 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. Der Kurs der Clariant-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,41 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,25 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104'109 Stück gehandelt.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 40,37 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,434 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,706 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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