Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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14.08.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Freitagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Clariant. Zuletzt konnte die Aktie von Clariant zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 10,93 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Clariant-Papiere um 09:28 Uhr 2,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Clariant-Aktie sogar auf 10,95 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,85 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 132'197 Clariant-Aktien.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,95 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 0,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 43,21 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,698 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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