Clariant Aktie News: Clariant gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 11,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'266 Punkten steht. Die Clariant-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,01 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,85 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 845'463 Clariant-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,01 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (6,21 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 43,57 Prozent sinken.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,433 CHF je Aktie ausschütten. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,698 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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