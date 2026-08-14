Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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14.08.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Freitagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Clariant. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 10,96 CHF zu.
Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 10,96 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'379 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 11,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,85 CHF. Bisher wurden heute 532'779 Clariant-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,433 CHF ausgeschüttet werden. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,698 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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