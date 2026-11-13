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13.11.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Clariant
Die Aktie von Clariant gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 10,98 CHF ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 10,98 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Die Clariant-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,98 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,98 CHF. Bisher wurden heute 12'001 Clariant-Aktien gehandelt.
Bei 11,16 CHF markierte der Titel am 11.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,64 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 76,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,430 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.
Clariant wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Clariant.
In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,664 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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