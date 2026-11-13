Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Nachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,05 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,90 CHF. Bei 10,98 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 130'455 Clariant-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 CHF erreichte der Titel am 11.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 78,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,430 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,664 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet

Clariant-Aktie steigt: Umsatzplus kann Gewinnrückgang nicht verhindern - Ziele stehen