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13.11.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 11,05 CHF nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,05 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,90 CHF. Bei 10,98 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 130'455 Clariant-Aktien den Besitzer.
Bei 11,16 CHF erreichte der Titel am 11.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 78,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,430 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,664 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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