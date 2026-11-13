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13.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Freitagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 11,06 CHF abwärts.
Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 11,06 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'280 Punkten liegt. Bei 10,90 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,98 CHF. Bisher wurden via SIX SX 69'487 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 11,16 CHF. 0,90 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,430 CHF. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Clariant.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Clariant einen Gewinn von 0,664 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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