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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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13.10.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag gesucht

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag gesucht

Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Clariant-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 10,37 CHF nach oben.

Clariant
10.40 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 10,37 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'835 Punkten steht. Die Clariant-Aktie legte bis auf 10,39 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,33 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 22'013 Clariant-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 6,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Abschläge von 40,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,432 CHF aus. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Am 03.11.2027 wird Clariant schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,694 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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