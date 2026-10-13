Clariant Aktie News: Clariant gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 10,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'732 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,57 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,33 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 162'048 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 4,64 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,432 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,694 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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