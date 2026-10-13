Clariant Aktie News: Clariant gewinnt am Mittag

Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 10,44 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Clariant-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,48 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 10,33 CHF. Zuletzt wechselten 88'353 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 68,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,432 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,694 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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