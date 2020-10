Clariant-Aktie aktuell: Clariant gibt nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt die Aktie von Clariant. Das Papier von Clariant befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SWL-Handel 1.0 Prozent auf 18.30 CHF ab.

Das Papier von Clariant gab in der SWL-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1.0 Prozent auf 18.30 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 12'912 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 18.26 CHF. Bei 18.41 CHF startete der Titel in den SWL-Handelstag. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 760'302 Aktien.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0.805 CHF je Aktie aus.

Die Clariant AG ist ein weltweit führender Hersteller von Fein- und Spezialitätenchemikalien. Zum Portfolio gehören Farben, Oberflächenstrukturen und Veredelungschemikalien. Seit seiner Gründung legt Clariant den Fokus auf kontinuierliche Expansion und beliefert mit seinen Produkten fast ausschliesslich weiterverarbeitende Industrien, darunter die Branchen Automobil, Bau, Elektronik, Kunststoff, Pflanzenschutz, Pharma und Waschmittel.

Redaktion finanzen.ch