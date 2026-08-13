Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Clariant. Zuletzt fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,37 CHF ab.
Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 10,37 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'421 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 10,33 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,43 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 105'058 Clariant-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,83 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 40,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,432 CHF belaufen. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,691 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren angefallen
Clariant-Aktie zieht an: Finanzziele nach erstem Halbjahr bestätigt
Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant zieht am Donnerstagmittag an (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Clariant AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Clariant am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.