Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag schwächer

Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 10,37 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'421 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 10,33 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,43 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 105'058 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,83 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 40,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,432 CHF belaufen. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,691 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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