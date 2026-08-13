Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 10,56 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,57 CHF an. Bei 10,43 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 508'610 Stück gehandelt.

Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,57 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,432 CHF belaufen. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,691 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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