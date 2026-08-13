Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 10,56 CHF.
Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 10,56 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,57 CHF an. Bei 10,43 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 508'610 Stück gehandelt.
Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,57 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,432 CHF belaufen. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Clariant-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,691 CHF je Clariant-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren angefallen
Clariant-Aktie zieht an: Finanzziele nach erstem Halbjahr bestätigt
Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant zieht am Donnerstagmittag an (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Clariant AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Clariant am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.