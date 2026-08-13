Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant zieht am Donnerstagmittag an
Die Aktie von Clariant zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 10,53 CHF zu.
Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 10,53 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Clariant-Aktie bis auf 10,53 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,43 CHF. Bisher wurden heute 374'004 Clariant-Aktien gehandelt.
Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,15 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 3,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,432 CHF. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,691 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren angefallen
Clariant-Aktie zieht an: Finanzziele nach erstem Halbjahr bestätigt
Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant zieht am Donnerstagmittag an (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Clariant AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Clariant am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.