Clariant Aktie News: Clariant zieht am Donnerstagmittag an

Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 10,53 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Clariant-Aktie bis auf 10,53 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,43 CHF. Bisher wurden heute 374'004 Clariant-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,15 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 3,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,432 CHF. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,691 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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