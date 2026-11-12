Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 10,95 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'274 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Clariant-Aktie bis auf 10,93 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,01 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137'868 Clariant-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2026 auf bis zu 11,16 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 1,92 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 43,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,430 CHF belaufen. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.

Die Clariant-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,664 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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