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12.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Clariant
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 11,04 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,04 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'352 Punkten liegt. Bei 10,96 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,01 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92'269 Clariant-Aktien umgesetzt.
Bei 11,16 CHF erreichte der Titel am 11.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 1,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 43,77 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,430 CHF je Clariant-Aktie. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.
Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 02.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,664 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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