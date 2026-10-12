Clariant Aktie News: Clariant am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 10,21 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 10,18 CHF. Bei 10,34 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 21'447 Clariant-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 39,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,432 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,690 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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