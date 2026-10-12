Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 10,31 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'668 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 10,16 CHF. Bei 10,34 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 154'794 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 6,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,21 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,432 CHF. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.53 Mrd. CHF eingefahren.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,690 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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