Clariant Aktie News: Clariant am Montagmittag mit Abschlägen

Die Clariant-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 10,21 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'579 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Clariant-Aktie bei 10,16 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,34 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 104'938 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Gewinne von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 64,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,432 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,690 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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