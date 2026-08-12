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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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12.08.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Clariant Aktie News: Clariant zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Clariant. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,1 Prozent auf 10,35 CHF zu.

Clariant
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Um 09:28 Uhr sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 10,35 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,39 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,35 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 172'514 Clariant-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,39 CHF) erklomm das Papier am 12.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 0,39 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,03 Prozent.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,430 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,690 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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