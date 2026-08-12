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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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12.08.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Mittwochnachmittag fester

Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Mittwochnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Clariant. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 10,45 CHF zu.

Clariant
10.50 CHF 4.18%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,1 Prozent auf 10,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Clariant-Aktie bei 10,56 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,35 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 658'692 Clariant-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 bei 10,56 CHF. 1,05 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 40,60 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,430 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,690 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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