Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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12.08.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Clariant legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,2 Prozent auf 10,46 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,2 Prozent auf 10,46 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,46 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,35 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 373'601 Stück.
Am 12.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 10,46 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 40,66 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,430 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,690 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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