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11.11.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochnachmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Clariant. Das Papier von Clariant konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 4,2 Prozent auf 11,10 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,2 Prozent auf 11,10 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Der Kurs der Clariant-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,16 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 11,00 CHF. Bisher wurden heute 560'264 Clariant-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 11,16 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2026). Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 0,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,430 CHF aus. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Clariant-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,661 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Clariant am 11.11.2026
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