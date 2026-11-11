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11.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 11,08 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Clariant-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 11,08 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. Bei 11,16 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,00 CHF. Zuletzt wechselten 366'475 Clariant-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 11,16 CHF. Mit einem Zuwachs von 0,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 78,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,430 CHF ausgeschüttet werden. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Clariant am 23.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,661 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Clariant am 11.11.2026
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