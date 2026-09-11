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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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11.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Freitagvormittag mit Einbussen

Clariant Aktie News: Clariant am Freitagvormittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Clariant. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 10,44 CHF.

Clariant
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Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 10,44 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'463 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Clariant-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,47 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'577 Clariant-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 5,75 Prozent zulegen. Bei 6,21 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 68,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,433 CHF belaufen. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,699 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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