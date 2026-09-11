Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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11.09.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Clariant gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 10,31 CHF abwärts.
Die Clariant-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 10,31 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. In der Spitze büsste die Clariant-Aktie bis auf 10,27 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,47 CHF. Bisher wurden via SIX SX 105'969 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,08 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 39,79 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,433 CHF. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,699 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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