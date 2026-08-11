Clariant Aktie News: Clariant gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Das Papier von Clariant konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 10,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Clariant-Aktie legte bis auf 10,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,90 CHF. Zuletzt wechselten 8'126 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,15 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 37,93 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,428 CHF je Aktie ausschütten. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,687 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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