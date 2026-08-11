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11.08.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagnachmittag in Grün

Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Clariant-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 10,10 CHF.

Clariant
10.08 CHF 1.49%
Kaufen Verkaufen

Die Clariant-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 10,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 10,12 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 9,90 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 248'203 Aktien.

Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,15 CHF an. Gewinne von 0,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Abschläge von 38,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,428 CHF belaufen. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,687 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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