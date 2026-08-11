Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagmittag stärker

Die Clariant-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 9,99 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'535 Punkten notiert. Der Kurs der Clariant-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,03 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,90 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98'829 Stück gehandelt.

Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,15 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 37,83 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,428 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,687 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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