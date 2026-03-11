Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochnachmittag schwächer

Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 7,53 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'980 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Clariant-Aktie bei 7,42 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,47 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182'978 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,46 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 28,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,428 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 08.05.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.05.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,758 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

