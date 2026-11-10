Clariant Aktie News: Clariant steigt am Vormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'158 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie legte bis auf 10,83 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'555 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 2,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 42,52 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,430 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,661 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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