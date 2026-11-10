Clariant Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Clariant

Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 10,65 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'142 Punkten liegt. Der Kurs der Clariant-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,61 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,80 CHF. Zuletzt wechselten 92'836 Clariant-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 3,66 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,430 CHF aus. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Clariant.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,661 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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