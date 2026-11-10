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10.11.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Clariant. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 10,71 CHF.
Die Clariant-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 10,71 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'172 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 10,68 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 10,80 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 57'978 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 42,04 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,430 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Clariant wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,661 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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