Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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10.09.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Clariant. Zum Vortag unverändert notierte die Clariant-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 10,40 CHF.
Bei der Clariant-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 10,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,44 CHF aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,39 CHF. Bei 10,39 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'623 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,15 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 40,31 Prozent sinken.
Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,433 CHF aus. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,699 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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